SIC apreende três camiões-cisterna de combustível da Sonangalp destinado à RDC

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) apreendeu, na sexta-feira,17, por ordem da Procuradoria-Geral da República (PGR) na província do Zaire, município do Soyo, três camiões-cisterna que se dedicavam ao contrabando de combustível de Luanda para a República Democrática do Congo (RDC), informou ao NJOnline fonte policial.

Os traficantes, que foram apanhados em flagrante quando tentavam sair da cidade do Soyo com destino à República Democrática do Congo, tinham em sua posse três camiões, sendo dois com 35 mil litros cada e um com setenta mil litros.

Ao NJONline, a fonte do SIC-Zaire disse que só cumpriu o mandato de apreensão das viaturas emitido pela PGR em função de denúncias anónimas.

“A ocorrência chegou ao conhecimento das autoridades por denúncia de utentes de postos de abastecimento de combustível”, disse, salientando que e a PGR Soyo ordenou de imediato a apreensão das três cisternas de combustível.

O SIC referiu ainda que o produto desviado a partir de Luanda se encontrava nos tanques de outro posto, denominado “UKUDU”, no município do Soyo.

“O produto foi adquirido em Luanda na SONANGALP e pertence ao posto de abastecimento Waldemir e filho, e a PGR constituiu como fiel depositário do produto a SONANGOL”, esclareceu, sublinhando que o SIC-Zaire prossegue com mais diligências para deter os presumíveis autores do contrabando de combustível.