Mais de dois mil bilhetes por se levantar no Serviço de Identificação de Benguela

Mais de dois mil bilhetes por se levantar no Serviço de Identificação de Benguela

Dois mil e 280 bilhetes de identidade, emitidos nos últimos 24 meses, foram abandonados pelos seus requerentes, no departamento provincial de Identificação Civil e Criminal de Benguela, informou hoje, nesta cidade, o responsável desta instituição, Celestino Canguanda.

Em declarações à Angop, Celestino Canguanda mostrou-se agastado com a situação, pois é bastante elevado o número de cidadãos que requerem esse documento e posteriormente não efectuam o seu levantamento, uma vez que a sua emissão acarreta custos para o Estado angolano.

Na sua óptica, o abandono dos BI deve-se ao facto da sua emissão ser grátis quando tratado pela primeira e ao baixo custo da sua renovação, quatrocentos e cinquenta e cinco kwanzas (455,00 Akz), fazendo com que o cidadão não dê muita importância ao documento.

Explicou que o sector recebe por dia uma média de 120 a 150 processos e que emite entre nove a 12 mil BI/mês. Demora em média sete dias nas sedes provinciais, enquanto nos municípios do interior pode levar até 15 dias, prazos aprovados pela Assembleia Nacional, enfatizou.

Celestino Canguanda pediu aos utentes que procurem o Serviço de Identificação, com vista a procederem o levantamento dos seus documentos, bem como o apoio dos órgãos de comunicação social, igrejas, administrações, direcções de escolas e ONG, para incentivarem os cidadãos a não abandonarem os BI nos referidos postos.

“O sistema de emissão foi concebido de forma que tão logo recebamos os BI nos nossos postos, o cidadão é alertado via mensagem por telefone, dando-lhe a conhecer a disponibilidade do documento, daí que o campo do número de telefone passou a ser obrigatório. Caso o cidadão não possua telefone, exige-se o de alguém muito próximo, que saiba o seu nome, para que receba a informação”, disse.

O chefe de departamento adiantou que a província conta com nove postos de identificação civil e criminal, sendo um em cada município, excepto a Catumbela que está sem cobertura por falta de instalações.