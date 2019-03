Treze soldados morrem no Cazaquistão após queda de helicóptero

Treze soldados morreram no sudoeste do Cazaquistão na sequência da queda de um helicóptero Mi-8, anunciou hoje o Ministério da Defesa deste país da Ásia Central, informa o Observador que cita a Lusa.

“Treze soldados foram mortos no cumprimento de seu dever militar (…) na queda de um helicóptero das forças armadas do Cazaquistão”, apontou o Ministério da Defesa, em comunicado.

O presidente interino kassym-jomart tokayev comunicou que já ordenou uma investigação sobre o acidente, que teve lugar na quarta-feira.

O Mi-8, que remonta à era soviética, é normalmente utilizado para o transporte de passageiros e para abastecer locais remotos e escassamente povoados.

Acidentes de helicóptero ou pequenos aviões são comuns na antiga União Soviética, particularmente na Sibéria e no Extremo Oriente russo. Em agosto de 2018, 18 pessoas morreram no acidente de um Mi-8 após uma colisão com outro helicóptero numa estação de petróleo siberiano.