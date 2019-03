“Operação Transparência” foi lançada em Benguela

O desdobramento da “Operação Transparência” em toda a orla marítima nacional aconteceu oficialmente ontem em Benguela, com o objectivo de combater o transbordo e a comercialização ilegal de combustível, tráfico de seres humanos, emigração ilegal, fuga de capitais, pesca ilegal e fuga ao fisco, informa o JA.

A “Operação Transparência” envolve mais de 50 embarcações navais e 5 helicópteros, equipados com tecnologia, para neutralizar em tempo útil qualquer actividade criminal nos 1.650 quilómetros da costa marítima angolana.

“Vamos tocar algumas áreas fluviais que têm interesse para a nossa segurança e para a economia do país”, garantiu o porta-voz da operação, o comissário António Bernardo.

A “Operação Transparência” vai durar 180 dias e integra todas as forças do sistema de Defesa e Segurança Nacional e instituições com responsabilidade no mar.

Uma comissão do Ministério do Interior está a realizar reuniões em Benguela com os representantes das referidas instituições para se inteirar da capacidade operacional da província.

De acordo com o comissário António Bernardo, a comissão está a manter contactos com as autoridades integradas na operação, para avaliar a capacidade operacional e a disposição humana para o cumprimento das tarefas traçadas. A cerimónia oficial de lançamento nacional aconteceu na última segunda-feira, em Luanda.