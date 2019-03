Caso Fundo Soberano: UNITA diz que os argumentos da PGR juridicamente não são convincentes

A UNITA considera que os argumentos apresentados pelo Ministério Público sobre o caso de Jean-Claude Bastos de Morais e José Filomeno dos Santos não são juridicamente “convincentes”, e deixaram dúvidas sobre a seriedade do processo do propalado combate contra a corrupção e a impunidade, avança o Novo Jornal Online.

“Porque os dois cidadãos foram acusados, pelo Ministério Público, de cometimento de crimes de peculato, de branqueamento de capitais e de associação de malfeitores, violando os princípios estruturantes da proibidade pública”, disse esta quarta-feira em conferência de imprensa o primeiro-ministro do Governo Sombra da UNITA, Raul Danda.

“Jean-Claude Bastos de Morais foi posto em liberdade porque as provas eram “frágeis”, segundo a PGR. E o mesmo foi posto em liberdade porquê?”, questionou Danda.

Para Raul Danda “houve uma negociação, com base na qual o acusado restituiu pouco mais de três mil milhões de dólares ao Estado, sem que este tenha deixado de ser prejudicado”.

“Mas por outro lado, as transacções para que esse dinheiro tivesse ido parar às mãos do Jean-Claude de Morais e a sua Quantum resultam de contratos celebrados, com validade legal”, referiu.

“E já que a negociação pode ser praticada para resolver problemas dessa natureza, a PGR pode mandar em paz, para casa também, aquelas centenas de cidadãos pobres, desprotegidos, que devolveram telemóveis roubados e ainda estão a superpovoar as celas das diferentes cadeias do País?”, argumentou a UNITA remetendo a questão como proposta.

Relativamente a José Filomeno dos Santos, “posto em liberdade num Domingo, por mensagem de WahtsApp, ao que consta, o caso no mínimo é curioso”, segundo Raul Danda.

“O que estamos a assistir é a um processo judicial ou a um teatro qualquer? Lembramos que os advogados dele já haviam requerido a liberdade provisória, coisa que tinha sido recusada. O que mudou então?”, perguntou.

“Fala-se na recuperação do dinheiro que teria sido subtraído. Mas o que é que, afinal, constituiu objecto de acusação? O acto praticado ou outra coisa qualquer? Será a restituição dos recursos financeiros suficiente para serem alteradas as medidas de coacção aplicada?”, continuou a questionar o principal partido da oposição.

De acordo com o político, “há muito que o seu partido tem vindo a denunciar que as instituições encarregadas de administrar a Justiça têm estado reféns do poder executivo”.

Recorde-se que a ordem de soltura de “Zenu” ocorreu no passado Domingo, 24, pouco mais de 48 horas após a libertação de Jean-Claude Bastos de Morais mas os rumores já eram intensos em Luanda sobre a iminência dessa mesma ordem.

A libertação de Bastos de Morais foi justificada, depois de assinado um acordo de confidencialidade, que o obriga a nada revelar do que sabe, com o facto dado como suficiente da restituição ao Estado angolano de cerca de 2,5 mil milhões USD, que era a parte do FSDEA que estava sob gestão da Quantum Global, embora não tenha sido alguma vez, ao longo deste intrincado processo, admitida a possibilidade de essa verba estar em risco de ser perdida para o país.

O filho do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, estava acusado pelo Ministério Público de envolvimento num alegado crime de tentativa de burla de 500 milhões de USD e com igualmente alegada má gestão do Fundo Soberano de Angola, onde foi constituído arguido com Bastos de Morais.

Na acusação da PGR estavam indícios da prática de vários crimes como associação criminosa, recebimento de vantagem indevida, entre outros, como branqueamento de capitais.

No comunicado onde foi anunciada e justificada a detenção preventiva de Filomeno dos Santos e Bastos de Morais a PGR escrevia, então, que esta decorre da “gravidade dos factos” e para “garantir a eficácia da investigação”