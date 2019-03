Brexit: parlamento rejeita todas as 8 propostas de Theresa May

O Parlamento britânico rejeitou nesta quarta-feira (27) todas as oito propostas apresentadas como opções ao Brexit pela primeira-ministra Theresa May.

Os parlamentares não votaram novamente o acordo que a May fechou com a União Europeia em Novembro de 2018.

O Reino Unido tem até 12 de Abril para informar o Conselho Europeu sobre o que pretende fazer em relação aos seus planos para deixar o bloco. A data foi acordada quando a União Europeia concordou em adiar a saída, marcada inicialmente para 29 de Março.

Pela manhã, a primeira ministra se reuniu com parlamentares conservadores e admitiu que vai deixar o cargo assim que o acordo sobre o Brexit for aprovado. “Eu estou preparada para deixar este trabalho mais cedo do que eu pretendia para fazer o que é certo para nosso país e nosso partido”, declarou May.

O adiamento do prazo para a saída do Reino Unido do bloco só não será necessário se o acordo de Theresa May for aprovado. Nesse caso, o Brexit acontece em 22 de maio. Essas datas foram ratificadas nesta quarta-feira pelo Parlamento britânico, por 441 votos a favor e 105 contra.