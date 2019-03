Banco de Portugal baixa previsão de crescimento pela 2ª vez em 3 meses

Depois de em dezembro ter cortado uma décima à previsão para o crescimento da economia portuguesa em 2019, o banco central repete agora a receita e baixa previsão em mais uma décima. Abrandamento da economia internacional, e da europeia em particular, pode significar um crescimento ainda mais modesto, alerta o Boletim Económico divulgado esta quinta-feira.

O abrandamento da economia portuguesa em 2019 vai ser mais acentuado do que antecipado há poucos meses. A previsão é do Banco de Portugal que voltou a baixar em 0,1 pontos percentuais o crescimento esperado para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, depois de já ter feito uma revisão em baixa da mesma dimensão em dezembro.

Assim, “após um aumento de 2,1% em 2018, o PIB português deverá crescer 1,7% em 2019 e 2020 e 1,6% em 2021, aproximando-se do crescimento potencial”, antecipa a instituição no Boletim Económico de março, publicado esta quinta-feira. Números que significam uma previsão mais conservadora para 2019, mantendo-se inalterada a projeção para o crescimento do PIB em 2020 e 2021.

O incremento da atividade económica deve, assim, ficar muito aquém da expansão de 2,8% registada em 2017. Além disso, o crescimento previsto pelo BdP para este ano fica muito abaixo do aumento do PIB em 2,2% inscrito pelo Ministério das Finanças no Orçamento do Estado para 2019.

Contudo, esta projeções significam que o crescimento da economia portuguesa deverá ser “superior ao recentemente publicado pelo Banco Central Europeu (BCE) para a área do euro, o que se traduz em progressos ligeiros no processo de convergência da economia portuguesa para os níveis médios de rendimento” da zona euro, salienta o BdP.

Quais as razões para esta segunda redução do crescimento esperado para a economia portuguesa em 2019? O BdP aponta três fatores. Primeiro, a incorporação no exercício de previsão dos dados relativos à evolução da atividade económica nos últimos três meses de 2018, “que revelaram um dinamismo da atividade no final do ano ligeiramente inferior ao antecipado”

O segundo passa pela frente externa, com o abrandamento da economia mundial e europeia em particular. “A revisão do conjunto das hipóteses de enquadramento externo tem um impacto ligeiramente negativo na atividade, determinado em larga medida pela revisão em baixa do indicador de procura externa dirigida à economia portuguesa”, escreve o Banco de Portugal. Um fator que já marcou o desempenho da economia portuguesa na segunda metade de 2018.

Por fim, a instituição constata que, em sentido contrário, os “indicadores de curto prazo disponíveis para o início de 2019 têm uma evolução mais favorável do que o anteriormente antecipado”.

Certo é que estas projeções “têm subjacente um enquadramento económico e financeiro da economia portuguesa globalmente benigno, com a procura externa a crescer em média 3,4% e com a manutenção de condições de financiamento favoráveis para os vários setores da economia”, frisa o BdP.

Ora, é precisamente na evolução da atividade e do comércio a nível global que incidem os principais riscos para o crescimento da economia portuguesa. O Banco de Portugal não quantifica a probabilidade de a frente externa ter um desempenho pior do que antecipado, mas desenha cenários e as respetivas implicações para a evolução do PIB.

O primeiro desses cenários assenta na possibilidade de a recente perda de dinamismo da economia europeia ser mais persistente do que o esperado. Neste caso, o impacto sobre o crescimento do PIB, face à projeção central da instituição, é de -0,1 pontos percentuais em 2019, -0,3 pontos percentuais em 2020 e -0,2 pontos percentuais em 2021.

Um segundo cenário – a que o BdP atribui uma probabilidade menor mas, mais uma vez, sem quantificar – passaria pela materialização de um conjunto mais alargado de riscos, como a intensificação das politicas protecionistas e das tensões geopolíticas, uma desaceleração mais vincada na China, ou um Brexit sem acordo, levando à diminuição das relações comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia. UM cenário que ‘roubaria’ 0,7 pontos percentuais ao crescimento do PIB em 2019, outros tantos em 2020, e 0,2 pontos percentuais em 2021.

MOTOR DO CRESCIMENTO VEM DA PROCURA INTERNA

Para alem do abrandamento da economia, o BdP aponta para uma “recomposição” do crescimento do PIB português, com um reforço da importância da procura interna em detrimento das exportações face aos anos da recuperação da crise. “Ao longo do horizonte de projeção, e tal como em 2018, o contributo da procura interna para o crescimento do PIB será superior ao das exportações”.

Com o BdP a rever em alta a expetativa de crescimento de todos os componentes da procura global em 2019, a revisão mais expressiva passa pelas importações, que devem aumentar 6,3% este ano, mais 1,6 pontos percentuais do que a instituição antecipava em dezembro, acelerando face ao incremento de 4,9% registado em 2018.

Também o consumo privado e o investimento – em parte alimentados pelas importações – devem acelerar este ano, crescendo 2,7% (2,5% em 2018) e 6,8% (4,4% em 2018), respetivamente.

Tudo somado, o contributo para o crescimento do PIB, líquido de importações, vai passar essencialmente pela procura interna (1,3 pontos percentuais). Já o contributo das exportações deverá ficar pelos 0,4 pontos percentuais.

Atenção. Isto não significa um recuo das exportações. Pelo contrário, o BdP antecipa até uma ligeira aceleração das exportações em 2019, com um crescimento de 3,8% (3,7% em 2018).

A questão é que “o crescimento das importações será maior do que o das exportações, o que se traduz num saldo negativo da balança de bens e serviços a partir de 2020”, alerta o BdP. Não obstante, “projeta-se a manutenção de um excedente da balança corrente e de capital ao longo do horizonte de projeção, com um contributo importante do aumento esperado das transferências da União Europeia (UE) neste período”, afirma o Bdp.