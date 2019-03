Taça de Angola: Carlos Morais “salva” Petro ante 1.º de Agosto

Depois da derrota consentida na Afroliga na última sexta-feira (57-70), o extremo Carlos Morais foi na noite de terça-feira,decisivo na vitória do Petro de Luanda sobre o 1º de Agosto, por 99-90, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Angola em basquetebol masculino.

Na partida disputada no pavilhão principal da Cidadela, o atleta, que parecia menos explosivo na etapa inicial, galvanizou-se no segundo tempo tendo convertido 22 pontos ao longo do desafio e capturado dois ressaltos defensivos e uma assistência.

Os “tricolores” deram mostra de superioridade ao se adiantar no marcador por (5-0) no início da partida, mas rapidamente os militares passaram a pressionar o que levou os conjuntos a igualarem por 5-5, 15-15, 18-18 e 20-20,mas os rubro -negros terminaram primeiro quarto em vantagem de um ponto (24-23).

No segundo quarto, a turma do eixo- viário apresentou alguma timidez, nem mesmo a entrada do “mediático reforço” americano, Kendall Gray (02 pts em 08min:33s), conseguia ajudar o grupo a impor-se.

Os anfitriões a serem carregados pelo base Childe Dundão (10 pontos, em 17min:41s), acabaram vitoriosos ao intervalo (48-47).

A autenticidade voltou a dominar o duelo, no terceiro período, Joaquim Pedro ao partir para o ataque foi empurrado, o episódio repetiu-se contra Islando Manuel quando tentava visar a sexta, mas o constante equilíbrio no marcador se fazia sentir 70-70 e 71-71.

Já na recta final deste quarto, os petrolíferos assumiram o domínio, com os extremos Gerson Gonçalves e Carlos Morais a tirarem proveito da fragilidade defensiva “militar”, merecendo a vantagem de um ponto (71-70).

No último período, a formação do Rio Seco ainda tentou recuperar, mas sem êxito na finalização cometia inúmeras faltas, acabando derrotada por nove pontos (90-99).

O jogo da segunda “mão” acontece dia 10 de Abril no pavilhão Victorino Cunha.

Sob arbitragem de Clesio Francisco, auxiliado por Mbunga Pedro e Francisco Pacheco, as equipas alinharam da seguinte forma:

Petro de Luanda: Kendall Gray (02) Olímpio Cipriano (12), Childe Dundão (14), Carlos Morais (22), Joaquim Pedro (03), José António (07), Leonel Paulo ( 16), Hermenegildo Mbunga (11)) Gelson Gonçalves (08), Aldemiro João (04)

Treinador: Lazare Adingono

1º de Agosto: Pedro Bastos (10), Mohamed Cisse(06 ), Edson Ndoniema(07), Armando Costa(02 ), Felizardo Ambrósio (07 ), Carlos Cabral( 03), Mutu Fonseca (04 ), Emmanuel Quezada( 09), Eduardo Mingas( 05), Hermenegildo Santos ( 08), Islando Manuel(27 ) André Harris(02 )

Treinador: Paulo Macedo.