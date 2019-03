Selda regressa ao Show do Mês cinco anos depois

A semelhança de 2014, ano de abertura, a artista angolana Selda foi a escolhida para abertura da sexta temporada do projecto musical “Show do Mês”, nos dias 29 e 30 (sexta e sábado) de Março, no Royal Plaza Hotel.

Há cinco anos a cantora “inaugurou” o projecto, antes de se tornar na marca que é hoje, naquele que foi o primeiro grande concerto da sua carreira. Foi um desafio para ambos (produtora/Nova Energia e a artista) e saíram-se bem, a cantora não parou de fazer shows e o evento tornou-se num dos programas mais regulares envolvendo a música angolana, com mais de cem concertos actualmente.

Este ano o palco do Show do Mês recebe um Selda diferente, mais madura e preparando o seu segundo disco, depois do sucesso que foi o primeiro, intitulado “Morena de Cá”.

Selda, que normalmente actua descalça, é o contraditório no país da Kizomba e Semba, com músicas que “fogem” os géneros “dançantes” e passam pela Bossa Nova, Jazz, Blues, Massemba entre outros na mesma cadência.

Em dois dias de shows vai passar pelos seus sucessos, com destaque para os temas do seu disco, além de interpretar clássicos nacionais e internacionais.

O Show do Mês já levou ao palco do Royal Plaza vários “pesos pesados” da música angolana, com destaque para Carlos Burity, Waldemar Bastos, Filipe Mukenga, Eduardo Paim, Paulo Flores, Euclides da Lomba, Gabriel Tchiema, Aline Frazão, entre outros.