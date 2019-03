Polícia desmantela grupo integrado por quatro meninas

Um grupo de marginais denominado “Liga dos Campeões”, integrado por dez elementos, dos quais quatro meninas, que se dedicavam a assaltos a mão armada, roubo e violação foi desmantelado pela Polícia Nacional, na cidade do Uíge.

De acordo com Angop, a grupo é suspeito da prática de crimes de homicídio ocorridos na semana finda, nos bairros da periferia da capital da província, tendo sido encontrado em sua posse seis botijas de gás butano, munições e duas AKM, duas viaturas, colchões de mola, seis televisores plasmas e uma coluna de som.

A informação foi revelada hoje (quarta-feira), pelo Director em exercício do Gabinete Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Interior (MININT) no Uíge, Zacarias Fernando, quando apresentava os 16 cidadãos apreendidos de 9 a 27 de Março, nos bairros Mongoliema, Sonangol e Anakandandi, arredores da cidade.

Entre os detidos, encontram-se quatro acusados de homicídios voluntários, dois de roubo de duas viaturas na província de Malanje e um ancião, de 67 anos de idade, acusado de violação de uma menor de 11 anos no município do Puri, cujos processos estão a ser instruídos para julgamento.