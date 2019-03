Papa visita Moçambique em Setembro

A confirmação da visita de Francisco a Moçambique foi dada pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, numa comunicação ao país. É a segunda vez que um Sumo Pontífice visita Moçambique, depois de João Paulo II ter estado no território, há 30 anos.

De acordo com a RTP, para o Presidente da República de Moçambique, a visita do Papa Francisco é um “marco histórico e uma oportunidade para reforçar a fé do povo moçambicano”. A visita está marcada para a primeira semana de setembro.