País prevê a criação de unidade de pesticida e mercúrio

A criação de uma unidade para fazer a quantificação do tipo de pesticida e mercúrio existente no país, visando uma melhor aplicação na saúde humana, consta dos objectivos do Ministério do Ambiente, segundo a titular da pasta, Paula Francisco.

A responsável, que falava a imprensa hoje (quarta-feira), em Luanda, por ocasião do workshop da convenção de Minamata sobre o mercúrio, ressaltando que Angola já assinou o texto da convenção, faltando apenas o processo da ratificação para entrada em vigor e ser transformado em programas mais específicos.

O acordo de Minamata entrou em vigor em 2017 e tem como objectivo principal garantir a redução das emissões nocivas de mercúrio no meio ambiente, com vista a proteger os seres humanos, dentro daquilo que é o combate global.

Referiu o workshop vai permitir identificar uma estratégia de base que poderá ter uma consulta mais avançada, até a criação de legislação nacional, prevendo-se a inclusão do sector privado.

Disse não existir dificuldades para ratificação do acordo de “Minamata”, apenas a necessidade da conformidade dos textos da convenção na qual Angola é signatária, para que se cumpra os seus trâmites legais a fim de que o processo seja finalizado.

Por sua vez o embaixador da Suíça em Angola, Nicolas Lang, disse que o armazenamento e a gestão desses elementos nocivos ao meio ambiente, fazem parte da prioridade dos governos da Suíça e Noruega, que propuseram um plano de acção global que vai vincular os países que ratificarão esse acordo.

Explicou que uma vez que Angola faça parte do acordo, terão de traduzir aquilo que são as obrigações para facilmente poderem dar soluções ou ajudar as populações afectadas pelo mercúrio.

Garantiu que seu país está ajudar outros para que possam ratificar de forma mais célere este acordo.

Minamata é uma cidade do Japão onde na década de 50 várias pessoas foram envenenadas por mercúrio.

A Síndrome de Minamata demora 20 anos para se manifestar após o início da contaminação.