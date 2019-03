Oportunidades de continuar mudando o mundo

Pode parecer repetição e cópia de matérias passadas, mas não é.

Nós podemos. Esta frase já foi eternizada, mas nós continuamos podendo, pois, o trabalho voluntário pode ser uma ferramenta fantástica para ajudar isso a acontecer.

A mudança do mundo depende de nossas mudanças individuais, sendo assim, temos que nos transformar, nos melhorar para fazer acontecer estas mudanças tão necessárias.

As causas estão postas, e podemos dentro de cada uma das grandes causas, escolher uma das micro causas e essa passar a ser nossa determinação em ajudar a transformar, dentro da educação, da cultura, quantas oportunidades, só para citar 2 das grandes causas. Na educação é possível ajudar nas escolas publicas a melhorarem seus currículos com as atividades paralelas ou atividades extracurriculares que enriquecem os estudantes e aumentam seu potencial e suas oportunidades. Na educação é possível construir uma escola mais moderna, mais participativa com dezenas de possibilidades.

Falamos então das possibilidades da cultura, com certeza temos assunto para 3 laudas desta, com a arte podemos ensinar, conscientizar, estimular, criar, e você pode fazer isso utilizando seu tempo e talento em muitos lugares, como um clube, nas escolas, nos templos religiosos, nos clubes de serviço, em uma OSC da sua região, na praça, na associação do bairro, etc. Música, pintura, trabalhos manuais, fotografia, dança, etc. As possibilidades são inúmeras basta você se dispor a emprestar seu talento e ceder seu tempo por algum tempo por semana ou mês dedicados a este fim. Faça seu talento brilhar ensinando. Quero utilizar o meu para beneficiar o outro por isso aproveito este espaço para convidar você a participar do Fórum de voluntariado que acontece dia 09 de abril de 2019, das 13h as 17h no Rio de Janeiro. Eu sou o curador do evento e um dos coordenadores de painéis, será uma tarde toda destinada para troca de ideias sobre o assunto. O evento é gratuito e basta você se inscrever no https://www.filantropia.ong/capacitacao/frum_de_voluntariado__evento_prfife .

Não faço propagandas neste espaço, mas julguei importante pois é um evento anual, que eu ajudo a criar, sobre o tema que escrevo e gratuito, portanto adequado ao nosso bate papo de sempre. Terei muita alegria em conhece-lo pessoalmente se tiver a disponibilidade para participar.

*Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista (MTB 0084753/SP), radialista (DRT 22.201), conteudista e Consultor especialista em voluntariado e responsabilidade social empresarial.