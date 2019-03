O Presidente da República, João Lourenço, recebeu ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros do Congo Brazzaville, Jean Claude Gakosso, que foi portador de uma mensagem do Chefe de Estado congolês, Denis Sassou Nguesso.

No final da audiência, avança o JA, o enviado especial de Denis Sassou Nguesso, que em Abril do ano transacto esteve em Luanda com o mesmo propósito, não prestou declarações à imprensa.

No último sábado, o Presidente Denis Sassou Nguesso esteve no município do Cuito Cuanavale, província do Cuando Cubango, por ocasião do Dia de Libertação da África Austral, assinalado naquele dia, 23 de Março. Denis Sassou Nguesso assume a presidência rotativa da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), organização regional da qual Angola faz parte.