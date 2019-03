‘Não vou jogar dominó com Lula e Temer no xadrez’, diz Bolsonaro

Presidente afirma que não vai fazer articulação da mesma forma que antecessores

O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com empresários na última terça-feira (26), em Brasília, e declarou que não tem intenção de mudar o comportamento que tem no que diz respeito à articulação política com o Congresso.

Segundo apuração da coluna de Monica Bérgamo, na Folha de S. Paulo, o presidente disse mais uma vez que não pretende usar o que chamou de moldes tradicionais para negociar com deputados e senadores. “Não vou jogar dominó com o Lula e o Temer no xadrez”, afirmou.

Para Bolsonaro, parte do motivo pelo qual os dois ex-presidentes estão enfrentando dificuldades com a justiça é a forma como conduziram negociações enquanto estavam no governo.

Quando esteve no Chile, na última semana, Bolsonaro já havia comentado a prisão de Michel Temer usando argumentos parecidos: “O que é articulação? O que está faltando eu fazer? O que foi feito no passado? Eu não seguirei o mesmo destino de ex-presidentes, pode ter certeza disso”.