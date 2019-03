Ministra da Cultura destaca acção do teatro nas comunidades

A importância e o papel do teatro como forma de expressão dos valores culturais inerentes à sociedade angolana e motivadora de hábitos e de um comportamento cívico exemplar foi destacada, nesta quarta-feira, em Luanda, pela ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, escreve a Angop.

Numa mensagem em alusão ao Dia Mundial do Teatro que hoje, quarta-feira, se assinala, carolina Cerqueira destaca o facto de as artes cénicas contribuírem na harmonia social nas comunidades, com a transmissão de mensagens que ajudam na preservação dos hábitos e costumes e da cultura angolana.

Apela às associações e grupos teatrais ao contínuo desenvolvimento das artes cénicas angolanas e a trabalhar com o Executivo na busca de contribuições para a definição de critérios que possam agregar, de forma positiva, novas valências na criação de condições para a valorização das suas obras artísticas.

Carolina Cerqueira enaltece o trabalho dos criadores, encenadores, actores, críticos, responsáveis e gestores de grupos teatrais, assim como entidades que ao serviço de organismos públicos e privados, associados ou individualmente têm participado no desenvolvimento do teatro angolano.

Reitera que a data deve servir de reflexão para os desafios que o teatro nos impõe e apela à sensibilidade da opinião pública para a sua importância na sociedade angolana.

O 27 de Março, o Dia Mundial do Teatro, foi instituído pelo Instituto Internacional de Teatro, afecto à Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência.