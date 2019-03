Mariah Carey faz anos hoje. Quantos? Ninguém sabe

Mariah Carey faz hoje anos e o número pode ser bem redondo: 50 anos. Mas também pode ser só 49. É de domínio público que a artista norte-americana nasceu no dia 27 de março, mas não há confirmação oficial de ter sido em 1969 ou 1970. A discussão arrasta-se há anos entre os fãs, com a sua biografia na Wikipedia a refletir essa dúvida, citando fontes contraditórias: “Mariah Carey (nascida a 27 de março de 1969 ou 1970)”.

O site Yahoo! investigou a situação há alguns anos, mas deparou-se com provas de ambas as possibilidades, não chegando a nenhuma conclusão. Há fotografias do seu passaporte, no qual se lê que nasceu em 1969, na Internet e uma fonte da revista People garante ter visto esse mesmo ano inscrito na sua carta de condução, mas na certidão de nascimento dos seus filhos está escrito 1970 e a própria mãe da artista disse em entrevista a Oprah, em 1999, que Carey nasceu em 1970.

Questionada sobre a questão pelo Observer em 2014, a artista respondeu: “primeiro que tudo, não arredondem para cima. Se vais arredondar, arredondas para baixo. Eu não conto os anos, mas censuro-os – tenho aniversários, não dias de anos, porque celebro a vida, querido… Terei eternamente 12 anos”. Recentemente, quando se tornou viral o “desafio dos dez anos”, a artista publicou no Twitter uma foto captada algures no passado, escrevendo na legenda: “não percebo este desafio dos 10 anos, tempo é algo cuja existência não reconheço”.