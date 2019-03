Mais de 50 jornalistas nacionais e estrangeiros credenciados para o “regresso” de Jonas Savimbi à sua terra natal

Segundo o Novo Jornal Online, mais de 50 jornalistas nacionais e estrangeiros acreditados em Angola já foram credenciados pela UNITA para a cobertura das cerimónias fúnebres de Jonas Savimbi, previstas para o dia 06 de Abril, cujos restos mortais serão transladados do Luena, Moxico, para Lopitanga, a sua terra natal, no Bié.

Embora ainda não tenham sido divulgados os resultados dos testes laboratoriais ao DNA do antigo líder e fundador da UNITA, realizados na África do Sul, Portugal e em laboratórios nacionais, tudo indica que a data provisória avançada no início deste ano, 06 de Abril, venha efectivamente a ser cumprida.

Os restos mortais de Jonas Savimbi serão depositados em definitivo, por sua escolha em vida, no cemitério do Lopitanga, município do Andulo, província do Bié, sua terra natal, transladados do Luena, no Moxico, onde foi enterrado em 2002 depois de ter sido morto em combate pelas tropas governamentais, FAPLA.

Segundo Lourenço Bento, da sub-comissão de Comunicação e Marketing da UNITA, continuam a chegar confirmações de vários jornalistas estrangeiros interessados em cobrirem as exéquias fúnebres de Jonas Malheiro Savimbi.

“Amanha poderá ser um dia de muitas novidades sobre esta cerimónia”, fez ainda saber este membro dos serviços de comunicação da UNITA, alertado para a necessidade de os jornalistas procederem ao seu credenciamento de forma atempada no complexo do partido, Sovsmo, em Viana.

Recorde-se que o coordenador da comissão de exéquias pela parte da UNITA, Ernesto Mulato, disse ao NJOnline que oficialmente ainda não há resultados de DNA, mas acrescentou que a comissão mista UNITA e Governo esteve reunida recentemente para analisar alguns detalhes.

Nos últimos dias, várias figuras influentes da UNITA, em declarações a vários órgãos da comunicação social, admitiram atrasos nos exames de DNA aos restos mortais de Jonas Savimbi e que isso pode levar ao adiamento das exéquias fúnebres, ainda formalmente agendadas para o 06 de Abril.

Os restos de Jonas Savimbi, que estavam no Luena, província do Moxico, já foram exumados e deverão ser depositados no cemitério de Lopitanga.

O Governo angolano, apesar de ter colaborado com a UNITA no processo em curso, alegando que Savimbi não estava integrado em qualquer órgão do Estado angolano, as cerimónias fúnebres “não terão honras do Estado”.

A posição havia sido transmitida pelo ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião.

Segundo Pedro Sebastião Jonas Savimbi, “não pertencia à família governamental quando morreu” e essa é a razão pela qual não terá essa deferência protocolar.

A UNITA aceitou esta situação, tendo lembrado que a presença em massa do povo será a moldura perfeita para este momento histórico.

Pedro Sebastião frisou que não existem razões para se fazer paralelismo com o recente (2018) funeral de Estado do general Arlindo Chenda Pena “Bem-Bem”, antigo chefe-adjunto do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas “FAA” e ex-comandante do antigo exército da UNITA, cujos restos mortais permaneciam desde 1998 na África do Sul

Os preparativos

A par da construção do local onde vão ficar depositados em definitivo os restos mortais de Savimbi, estão a ser realizadas obras de requalificação das estradas que dão acesso às localidades de Chilesso e Lopitanga, porque se prevê uma grande afluência de pessoas para as cerimónias fúnebres, e as imediações do cemitério estão a ser passadas a pente fino por equipas de desminagem de forma a evitar acidentes com engenhos explosivos que possam ter permanecido no local desde o fim do conflito armado.

O actual município do Andulo, e as localidades de Lopitanga e Chilesso, foram duramente durante fustigadas durante o conflito armado, especialmente durante o chamado cerco à cidade do Kuito pelas tropas da UNITA, após as eleições de 1992, tendo a região sido fortemente minada na altura.

O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, visitou o local em Fevereiro para verificar o que está a ser preparado para acolher as cerimónias fúnebres do líder fundador do partido, na aldeia de Lopitanga em cujo cemitério repousam os restos mortais dos antepassados de Jonas Malheiro Savimbi.

Recorde-se que os restos mortais de Savimbi, sepultados no cemitério de Luena, capital do Moxico, foram exumados no passado dia 01 de Fevereiro.

O procedimento de colheita das amostras foram feitas por peritos da faculdade de medicina da Universidade Agostinho Neto em conjunto com técnicos forenses da área criminalista do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Os exames estão a ser feitos em laboratórios nacionais, sul-africanos e portugueses, com as amostras de cálcio retiradas dos ossos de Savimbi e comparados com dados da identidade biológica de três filhos (Rafael Massanga Savimbi, Durão Savimbi e Kanganjo Savimbi) e da irmã mais velha do malogrado, Judith Savimbi Pena.

No total, o processo de exames laboratoriais deveria ter levado cerca de 25 dias, já ultrapassados.