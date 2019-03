Luanda: Detido ‘homem aranha’ do Kilamba

Efectivos da Polícia Nacional procederam, ontem, a detenção de um cidadão nacional, conhecido apenas por “Homem Aranha”, no bloco 1 do quarteirão Y da centralidade do Kilamba.

Segundo informações dos moradores que denunciaram a acção, citados pela página oficial da corporação, o mesmo dedicava-se ao furto de bens no interior dos apartamentos daquela circunscrição em Luanda.

O acusado já se encontra a contas com os Serviços de Investigação Criminal (SIC), para os devidos procedimentos.

