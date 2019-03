Lisboa: 11 carros e 3 edifícios arderam. Há indícios de origem criminosa

As autoridades registaram, na madrugada desta quarta-feira, diversas ocorrências que davam conta de carros e de edifícios em chamas em Lisboa. No total, de acordo com o balanço feito pelo Comando da Polícia de Segurança Pública de Lisboa ao Notícias ao Minuto, 11 veículos e três edifícios foram danificados. O caso foi reportado à Polícia Judiciária, já que há indícios de origem criminosa.

Foi por volta da 1h00 da madrugada que as autoridades receberam o primeiro alerta. Na Rua Marquês Ponte de Lima, no centro da cidade, dois carros arderam e ficaram com danos materiais.

Também por volta da mesma hora, nas Escadinhas do Marquês – que ligam a Costa do Castelo à Rua Marquês Ponte de Lima – mais quatro carros arderam, dois deles ficaram totalmente carbonizados, sendo que os outros dois registaram apenas danos na sequência do incêndio. Ainda neste local as autoridades relataram a ocorrência de danos num edifício.

Pelas 1h40, novo alerta. Desta vez, a ocorrência dava indicação da Calçada do Tijolo. Mais duas viaturas em chamas e outro edifício com danos.

Na Calçada de S. Vicente, pelas 3h15 as autoridades registaram mais uma ocorrência: um incêndio num edifício onde foram encontrados indícios de “origem criminosa”. Por esse motivo a Polícia Judiciária será a força de segurança competente para investigar o caso.

Ainda pelas 4h30, na Rua da Margem, na proximidade do Bairro Madre de Deus, três viaturas foram incendiadas, duas das quais arderam na totalidade.