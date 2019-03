Kilamba e KK 5000 com restrições de água

Quarteirões da cidade do Kilamba e da urbanização KK5.000, município de Belas, em Luanda, podem receber água potável com restrições porque as estações de bombagem do Bita e de tratamento do Kilamba estão a trabalhar com grupos de bombagem reduzidos.

Num comunicado, enviado ontem ao Jornal de Angola, a Empresa Pública de Águas (EPAL) informa que, na origem da redução do funcionamento dos grupos de bombagem, está um corte de energia ocorrido domingo na Estação de Bombagem do Bita.

O corte registou-se numa altura em que estavam a decorrer trabalhos de abertura de uma linha de média tensão para alimentar a Estação de Bombagem do Bita.

No documento, a Empresa Pública de Águas de Luanda não indica um prazo para a normalização do abastecimento de água potável àquelas urbanizações do município de Belas, mas se compromete em repor o normal fornecimento o mais breve possível. A empresa pública pede compreensão aos seus clientes pelos transtornos causados, lê-se no comunicado.