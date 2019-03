Idosa de 104 anos realiza sonho inusitado de ser presa pela polícia

Uma idosa de 104 anos foi algemada e colocada dentro de uma viatura da polícia no Reino Unido, mas engana-se quem pensa que a idosa cometeu um crime. Na realidade, esse era apenas o sonho mais inusitado na vida de Anne Brokenbrow.

A história foi publicada pelo jornal inglês “The Mirror”.

A realização foi preparada pelos funcionários da clínica de repouso em que ela é paciente. Eles descobriram sua vontade depois que pediram aos idosos para que escrevessem em um pedaço de papel qual eram seus maiores sonhos. “Meu sonho é ser presa. Eu tenho 104 anos e nunca fiz nada de errado”, escreveu.

Quando souberam da vontade de Anne, os cuidadores pediram ajuda a polícia e dias depois quatro policiais fizeram a surpresa para a centenária. Para completar a armação, Anne foi levada em uma viatura policial e com algemas, como se estivesse sendo presa. Seu crime? “Ser uma cidadã íntegra pelos últimos 104 anos”, disse um dos policiais.

Anne vive há dez meses na casa de repouso e sofre de demência. Quando os policiais chegaram, ela não lembrava do desejo, mas bastou que lhe mostrassem as algemas para ela entrar na brincadeira, contou a publicação britânica.

Questionada se gostou do passeio, a mulher não hesitou: “Tive um dia adorável, foi interessante. Nada parecido nunca me aconteceu. Como eu me senti sendo uma criminosa? Bom, eu vou me tornar muito mais cuidadosa com o que digo e faço”.