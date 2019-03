Hospital dos Queimados sem água

A irregularidade no abastecimento de água potável está a dificultar o funcionamento do Hospital Especializado do Neves Bendinha, em Luanda, causando transtornos na limpeza da unidade sanitária e na higiene dos pacientes, disse o inspector-geral da unidade hospitalar, João pascoal bala.

em declarações à Angop, João Pascoal Bala disse que o fornecimento de água ao hospital é irregular e insuficiente para as necessidades das enfermarias, lavandaria, refeitório e casas de banho.

Disse que a água corre sem pressão e durante pouco tempo, levando a direcção do hospital a recorrer a camiões-cisterna para atenuar a carência, uma vez que, explicou, o doente com queimaduras precisa de muitos cuidados com a higiene pessoal e da roupa. João Pascoal informou que o hospital não tem condições financeiras para continuar a suportar esta situação e apelou para uma maior sensibilidade da direcção da Empresa Publica de Águas de Luanda (EPAL). Disse que esta situação, que já se regista há algum tempo, é do conhecimento da direcção da subestação da EPAL no Golfe, responsável pelo abastecimento do hospital, mas até ao momento a não foi resolvida. O

responsável disse que a direcção do hospital tem contacto permanente com a EPAL que prometem as resolução do problema, mas no entanto técnicos da EPAL se deslocaram ao local várias vezes para averiguar a situação, mas nada é feito. Fonte da EPAL contactada pela Angop reconheceu que existem problemas na Estação de Tratamento e Distribuição de água do distrito do Golfe que abastece o Neves Bendinha, distrito do Golfe e bairro do Palanca, incluindo o referido hospital.

O Hospital Especializado Neves Bendinha, com mais de 20 médicos e 200 enfermeiros, possui uma capacidade de 95 camas e além do atendimento ao doente queimado, também presta cuidados primários, realizando consultas de clínica geral, pediatria, dermatologia, otorrinolaringologia, atenção às gestantes e puericultura. O hospital Neves Bendinha registou, no primeiro semestre de 2018, dois mil 893 casos de queimaduras e destes mil e 660 foram em crianças dos zero aos 14 anos de idade.