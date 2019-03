Egipto reforça cooperação comercial com Angola

As empresas egípcias pretendem reforçar a cooperação com as congéneres angolanas que actuam no sector do comércio, com vista ao desenvolvimento comum dos dois países, afirmou nesta quarta-feira, em Luanda o embaixador do Egipto em Angola, Khaled Hassan.

Segundo a Angop, a intenção do reforço dessa parceria foi manifestada durante um encontro com 10 funcionários do Ministério angolano de Energia e Águas, que vão beneficiar de uma formação nas aéreas de manutenção das centrais térmicas a gás.

Referiu que para fortalecer as relações, o governo egípcio está disponível em colocar as suas capacidades ao serviço de Angola, sobretudo nos sectores da economia , turismo, construção e saúde.

Na ocasião, o director de cooperação internacional do Ministério de Energia e Águas, Kiala Pierre , que apresentou o grupo dos 10 formandos, explicou que a formação tem a duração de 15 dias e permitirá a troca de experiências entre especialistas angolanos e egípcia.

Disse esperar que estes primeiros formandos abram caminho para outras formações no domínio da electricidade.

Angola e Egipto dispõe de vastas de reservas de hidrocarbonetos e recursos hídricos que permitem a geração de energia eléctrica.