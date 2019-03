Desenvolvimento do Moxico depende da construção de estradas

O rápido desenvolvimento social e económico da província do Moxico passa pela construção de estradas que ligam a cidade capital às sedes municipais, apontou hoje, no Luena, o vice-governador provincial para o sector Técnico e Infra-estruturas, Manuel Lituai.

Ao discursar no encontro provincial para elaboração dos Planos Directores Municipais (PDM), avaliação e construção da rede complementar de estradas da província, disse que o governo vai debater o assunto com as estruturas centrais para atribuir recursos financeiros aos municípios co este fim.

Afirmou que o governo provincial vai solicitar igualmente ao Ministério da Construção a edificação das estradas da rede fundamental num curto espaço de tempo, para que os municípios estejam ligados por estradas asfaltadas com a capital da província (Luena).

“Vamos convencer profundamente as estruturas centrais que a construção de estradas é o elemento fundamental do programa de desenvolvimento do Moxico”, sublinhou, pedindo também o auxílio dos deputados do ciclo local, autoridades tradicionais e religiosas para se alcançar este objectivo.

Moxico tem uma extensão de 223 mil e 23 quilómetros quadrados e é a maior província do país, realçou o responsável, acrescentando que necessita de construir cerca de seis mil quilómetros de estradas, sendo cinco por cento já construídas e asfaltadas.

Augurou que este encontro venha facilitar a acção governativa, promovendo a captação de investimento produtivo externo e interno, agilizar a troca mercantil dentro e fora da província, estimular a actividade agropecuária, piscatória, turismo, assim como melhorar a troca de valores culturais e académicos com as outras províncias do país.

Por seu turno, o administrador do município do Luacano, Rodrigues Chipango Sacuaha, defendeu a implementação urgente dos Planos Directores Municipais (PDM), por ser uma ferramenta fundamental para execução de projectos estruturantes a nível dos municípios.

O administrador municipal do Luau, Valeriano Tchimo Cassauie, sustentou que se deve consultar as províncias de Benguela e Lunda Norte para a execução do PDM, para se ter a experiência sobre despesas financeiras, logísticas, pessoal técnico e outros pressupostos.

Já o bispo da Diocese do Luena, Dom Jesus Tirso Blanco, comovido pela intenção do governo local, afirmou que a execução deste projecto vai significativamente conduzir a região no desenvolvimento em diversos sectores sociais e económicos.

O governador do Moxico em exercício, Carlos Alberto Masseca, apelou os administradores municipais para elaborarem com urgência os PDM, de forma que o Estado saiba, realmente, os projectos e preocupações dos municípios para a sua execução.