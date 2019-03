Capitão dos Palancas Negras doa alimentos e carteiras em Viana

O centro de acolhimento Consoladora dos Aflitos e a escola Santa Maria Goreth, no Zango 3, município de Viana, em Luanda, beneficiaram de uma doação de bens alimentares e carteiras escolares, num gesto do jogador Djalma Campos, que capitaneou a selecção de futebol diante do Botswana para o apuramento ao CAN2019 no Egipto.

De acordo com uma nota de imprensa que a Angop teve acesso, a oferta surgiu de uma ideia entre os jogadores Djalma Campos e os colegas Mateus Galiano e Marcos Airosa, ao decidirem apadrinhar um projecto social.

O documento refere que Djalma Campos soube que os meninos atravessavam dificuldades como falta de carteiras escolares e bens de primeira necessidade.

Comovido com a situação, o jogador recorreu a alguns familiares e amigos para um evento com o objectivo de arrecadar bens alimentares e carteiras.

Durante a entrega da doação, o futebolista manteve uma conversa com as crianças onde destacou a importância do desporto, bem como assegurou a continuidade do apoio a essa instituição com materiais desportivos e outros meios escolares, com vista a diminuir as dificuldades que as crianças enfrentam no seu dia a dia.

Acrescentou, por outro lado, que vai mobilizar as instituições públicas e privadas para apoiarem a referida iniciativa e mostrou-se satisfeito com o projecto das missionárias em ajudar as crianças antes viviam na rua.

Concernente à prática desportiva, o capitão dos Palancas Negras, designação oficial da selecção nacional de futebol, ressaltou que o desporto é um instrumento para o desenvolvimento social, que gera esperanças, ensina o trabalho em equipa e é fundamental para o desenvolvimento e crescimento do ser humano.

A entrega desta doação contou com a presença de seu pai, Abel Campos, antigo jogador do Sport de Lisboa e Benfica e Atlético Petróleos de Luanda.

O centro de acolhimento Consoladora dos Aflitos, afecto à Igreja Católica, alberga mais de 50 crianças carentes dos dois aos 17 anos em regime de internato, que foram abandonados pelos pais em paróquias da Arquidiocese de Luanda e tem mais de 100 alunos no regime de externato.