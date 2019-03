Busto de Neto é descerrado em Buenos Aires

O busto do Fundador da Nação e primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto, é descerrado amanhã em Buenos Aires (capital da Argentina), pela viúva Maria Eugénia Neto.

A viúva, do primeiro Presidente da República, chefia uma delegação integrada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso.

O descerramento do busto, do primeiro Presidente da República, faz parte das actividades do centenário de Agostinho Neto e a divulgação do seu legado e contribuição de Angola para a alteração do quadro geopolítico vigente na África Austral, na segunda metade do século XX, de acordo com uma nota da Fundação Agostinho Neto. A iniciativa, segundo a fundação, tem o alto patrocínio da Presidência da República.

Segundo o JA, a fundação e a Embaixada de Angola na Argentina, apresentaram, em 2016, uma proposta de doação do busto de Agostinho Neto à cidade autónoma de Buenos Aires, para a criação da “Praceta da República de Angola” nos jardins do prestigiado bairro Recoleta.