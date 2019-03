Brexit. Tusk pede ao Parlamento Europeu para considerar “extensão longa”

De acordo com a RTP, o presidente do Conselho Europeu instou o Parlamento em Estrasburgo a mostrar abertura a uma solução para o Brexit com extensão longa do prazo de saída. Donald Tusk pede aos parlamentares para que não ignorem os seis milhões de britânicos que assinaram um documento público manifestando a vontade de permanecer na União Europeia.

“Vocês [os deputados europeus] não podem trair os seis milhões que assinaram a petição pedindo a revogação do Artigo 50 [que pede a saída da União Europeia], um milhão de pessoas que saíram à rua e o cada vez maior número de pessoas que vem manifestando a vontade de permanecer na União Europeia”, propugnou esta quarta-feira Donald Tusk.

Pouco depois do discurso à câmara, acrescentaria num tweet da sua conta oficial que o Parlamento Europeu deveria também considerar a opção de uma extensão longa para a data de saída, uma forma de dar a possibilidade aos britânicos de poderem repensar a sua estratégia em relação ao Brexit.