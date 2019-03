Brexit: May promete demitir-se em troca de apoio ao acordo de saída

A primeira-ministra prometeu aos deputados conservadores que se demite caso estes assegurem o apoio ao seu acordo para a saída Reino Unido do bloco comunitário. Theresa May deixou esta promessa numa reunião à porta fechada com deputados do Partido Conservador.

“Estou preparada para abandonar o meu cargo mais cedo do que era esperado se conseguir uma saída suave e ordeira”, afirmou a líder britânica, segundo um deputado conservador que falou à agência Reuters sob condição de anonimato.

O acordo desenhado pela União Europeia e o Governo do Reino Unido foi chumbado pelo Parlamento britânico pela primeira vez em janeiro, com 432 votos contra e 202 a favor.

Dois meses depois, o mesmo acordo foi submetido a uma segunda votação, tendo recolhido 391 votos contra e 242 a favor.

Para conseguir fazer passar o acordo numa hipotética nova votação, Theresa May necessitaria do apoio de mais 75 deputados, uma vez que, a 12 de março, o documento foi chumbado por uma margem de 149 votos.

(em atualização)