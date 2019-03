BM prepara nova carteira de crédito de mil milhões de dólares para Angola

O Banco Mundial está a preparar uma nova carteira de crédito para Angola, no valor de mil milhões, 802 milhões e sete mil dólares, para a implementação de projectos de impacto social e económico em algumas províncias, avança a Angop.

Os projectos, em fase de avaliação e identificação, começaram a ser aprovados a 27 de Novembro de 2018 e vai até 30 de Março de 2020, de acordo com o represente residente do Banco Mundial em Angola, Olivier Lambert.

Ao falar a profissionais da Comunicação Social durante um pequeno almoço, Olivier Lambert referiu que a nova carteira em análise está voltada projectos de abastecimento de água para Luanda Sul, financiamento de política de desenvolvimento em termos de apoio para estabilização macroeconómica, diversificação económica e protecção social.

Projectos para o fornecimento de energia, no âmbito das iniciativas em curso, apoio adicional a projectos sociais, no quadro das reformas, estão em análise para beneficiar do apoio financeiro do Banco Mundial.

A carteira de financiamento do Banco Mundial (BM) em Angola, em curso desde 2010, está avaliada em mil milhões, 125 milhões e 70 mil dólares norte-americanos.

O empréstimo está a dar suporte a projectos ligados aos sectores da agricultura, energia, educação e saúde e apoio institucional.

O projecto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, a título de exemplo, aprovado em Maio de 2018, está avaliados em 227,3 milhões de dólares e visa o aumento da produtividade e o acesso ao mercado para beneficiários seleccionados nas áreas do projecto, além do apoio à diversificação da economia.

As províncias de Cuanza Norte, Luanda, Bengo,Malanje, Huambo, Bié e a região norte da Huíla são as beneficiarias deste projecto.

Enquanto isso, o Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Comercialização(MOSAP 2) aprovado em Julho de 2016, com encerramento previsto para 2021, está orçamento em 95 milhões de dólares e beneficia agricultores das províncias de Malange, Huambo e Bié.

A iniciativa visa aumentar a produção sobretudo de culturas como a mandioca, milho, feijão, batata e legumes constam das metas do projecto do projecto implementado pelo Ministério da Agricultura, através do Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA).

Além deste apoio financeiro, o Banco Mundial presta também apoio de serviços de consultoria e analise/assistência técnica ligados à reforma dos subsídios do sector da energia, do ambiente de negócios, apoio à Governação Corporativa e Desempenho Financeiro das Empresas Estatais.

Avaliação de risco de fluxos financeiros ilícito, combate à corrupção, são entre outras acções que contam com op apoio do Banco Mundial.

De acordo com o relatório anual de 2018 do Banco Mundial, foram destinados aproximadamente 67 mil milhões de dólares em financiamento, investimento e garantias, para países parceiros e empresas privadas.

São instituições do Grupo Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), a Corporação Financeira Internacional (IFC), A Agencia Multilateral de Garantia de Investimento (MIGA) e o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimento (ICSID).