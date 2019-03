Benguela: CASA-CE diz-se bloqueada pelos independentes na preparação das autarquias

A direcção da CASA-CE na província angolana de Benguela assume bloqueios na sua acção política rumo às autarquias, previstas para o próximo ano, devido às divergências com os independentes, em posse de meios reclamados pela organização.

Com o caso na esfera da Polícia, o secretário executivo provincial, Zeferino Kuvíngua, fala em mentiras do seu antecessor, Francisco Viena, que, por seu turno, diz aguardar pela resposta do Tribunal de Luanda a uma petição feita por todos os ex-secretários em relação às viaturas.

No último apelo ao ex-secretário executivo, feito a poucos dias de uma audiência com responsáveis do Ministério do Interior, Zeferino Kuvíngua afirmou que só de forma coerciva Viena entrega os meios, contrariamente ao que acontece com os seus companheiros.

“Ele (Francisco Viena) disse que entregaria os carros depois de uma reunião dos independentes. A partir daí me pareceu já ser mentira, uma vez que o companheiro já não era independente, já tinha formado o seu partido. É mau esse comportamento. Depois, disse também que não entregaria, estaria solidário com os seus colegas. Só que, feliz ou infelizmente, os outros já estão a entregar’’, refere o Kuvíngua.

Em resposta às críticas do secretário executivo, que incluem uma suposta apropriação do mobiliário e o não pagamento de salários, Viena nega tudo e ameaça com um processo-crime pelo que chama de sucessivas mentiras.

‘’Essas viaturas vão ser devolvidas no devido tempo, até porque há um processo que corre em sede do Tribunal de Luanda. Os antigos secretários fizeram uma petição, esperando que haja pronunciamento, já no próximo dia 27 (amanhã, quarta-feira). Só depois veremos como é que isso fica’’, assinala o antigo dirigente.

Este é o segundo diferendo que opõe Kuvíngua a Viena, depois dos problemas no Bloco Democrático, também devido a um conjunto de bens móveis e imóveis.