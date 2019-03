Árbitra argentina atacada durante jogo com água a ferver

Apesar do incidente, a juíza de 46 anos decidiu continuar em campo e terminar o encontro

Eis um episódio triste para a história do futebol mundial: no último fim de semana, num encontro entre o Marquesado e o San Martín, equipas do campeonato regional argentino, Rosana Paz, árbitra-assistente, foi atacada, quando esta estava junto à linha, com água a ferver.

“Senti que me deitaram um líquido quente nas costas. Chamei o árbitro principal e pedi para me colocarem água fria para acalmar o ardor”, disse a juíza ao diário “Tele Sol”.

Apesar do incidente, a juíza de 46 anos decidiu continuar em campo. “O árbitro quis terminar o jogo, mas chegámos a acordo e decidimos ir até ao fim”, contou. Nas palavras de Rosana Paz, “seja mulher ou homem, este tipo de situações não pode acontecer.”

“O futebol não é fácil para as mulheres, mas não vou dar o braço a torcer. Faço isto com muita paixão, adoro isto. Amo o futebol. Agora só quero que chegue o próximo fim de semana para ser nomeada e dar o meu melhor dentro de campo”, disse.