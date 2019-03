São Paulo: candidatos dormem na fila atrás de vagas de emprego

Quem quiser concorrer a uma das vagas deverá retirar senha nesta terça-feira (26), no Sindicato dos Comerciários, na rua Formosa, 99, das 8h às 17h

Faltavam ainda 18 horas para começar o Mutirão do Emprego, no vale do Anhangabaú (região central da capital paulista), quando Lucas de Jesus, 22 anos, da Mooca (zona leste), chegou para ocupar um dos primeiros lugares na fila e concorrer a uma das 6.000 vagas oferecidas no evento realizado pelo Sindicato dos Comerciários em parceria com Prefeitura de São Paulo.

Jesus estava desempregado no Pará e veio para São Paulo há três meses. Foi pelas redes sociais que soube do mutirão. “Encontrei alguns papelões embaixo do viaduto e trouxe uma blusa de frio. Vou dormir aqui. Quero muito trabalhar”, afirma o paraense.

Lucas Jesus, 22, e Célio de Oliveira, 31, foram para a fila 18 horas antes da entrega de senhas Ronny Santos/Folhapress O companheiro de papelão de Jesus é Célio de Oliveira Silva, 31 anos, de Valo Velho (zona sul). Pai de dois filhos e morando de aluguel, Silva também está desempregado há seis meses. E foi voltando de uma entrevista de emprego que decidiu encarar a fila. “Enquanto espero o resultado da entrevista, decidi tentar uma vaga aqui. Estou com a roupa do corpo, mas vai valer a pena”, diz.

Na tarde de segunda, além de Jesus e Oliveira, outras oito pessoas já se posicionavam na fila.

MUTIRÃO

Quem quiser concorrer a uma das vagas deverá retirar senha nesta terça-feira (26), no Sindicato dos Comerciários, na rua Formosa, 99, das 8h às 17h. O mutirão ocorre entre os dias 26 e 29 de março. As senhas só serão distribuídas no primeiro dia ou enquanto houver disponibilidade. As vagas são oferecidas por empresas como: Grupo Pão de Açúcar, Polishop, Marisa, Atento e Sonda.

Os cargos com mais oportunidades são telemarketing e operador de caixa, mas há colocações de empacotador, balconista, repositor, jovem aprendiz, padeiro, peixeiro, açougueiro e confeiteiro. Os candidatos com mais chances são aqueles com ensino fundamental completo e mais de 16 anos.