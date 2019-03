Pentágono autoriza US$ 1 bilhão para construção do muro de Trump

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos autorizou US$ 1 bilhão em financiamento para a construção do muro de Trump na fronteira EUA-México.

O secretário de Defesa interino, Patrick Shanahan, disse nesta segunda-feira, citado pela AFP, que autorizou o financiamento para construir parte do muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México.

Em particular, Shanahan “autorizou o comandante do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA a começar a planear e executar até US$ 1 bilhão em apoio ao Departamento de Segurança Interna e Alfândega e Protecção de Fronteiras”, diz o comunicado do Pentágono.

O Departamento de Segurança Interna pediu ao Departamento de Defesa que construísse 92 quilômetros de cercas de 18 metros, além de construir e melhorar estradas, instalar iluminação para apoiar a declaração de emergência de Trump em relação à fronteira.

Na semana passada, o Departamento de Defesa disse que havia identificado US$ 12,8 bilhões em possível financiamento que poderia ser usado para atender ao chamado de Trump para construir um muro ma fronteira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou uma emergência nacional no mês passado para liberar US$ 8 bilhões em verbas federais para construir um muro na fronteira com o México. Trump disse repetidamente que o muro é necessário para impedir que criminosos e terroristas entrem nos Estados Unidos.