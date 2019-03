França e Inglaterra voltam a golear; Portugal empata de novo

A França, actual campeã do mundo, e a Inglaterra, semifinalista na Copa de 2018, venceram seus segundos jogos das eliminatórias para a Eurocopa-2020 com novas goleadas, contra Islândia (4-0) e Montenegro (5-1). Já Portugal obteve seu segundo empate seguido, desta vez contra a Sérvia, e ainda perdeu Cristiano Ronaldo por lesão.

Aos 30 minutos de jogo, o atacante da Juventus sentiu uma fisgada na coxa direita ao dar uma arrancada e teve que ser substituído a apenas duas semanas das quartas de final da Champions League quando o time de Turim enfrenta o Ajax.

Não foi a volta sonhada por Ronaldo, que após oito meses de ausência com a selecção, via sua selecção, actual campeã da Europa, empatar em casa com os dois principais adversários do grupo B e terá agora que vencer na Ucrânia ou na Sérvia.

O meio-campo do Ajax de Amesterdão, Dusan Tadic, abriu o marcador para os sérvios (7) e Danilo Pereira empatou para os portugueses (42), que não conseguiram virar a partida apesar de terem criado algumas chances na segunda etapa.

A Ucrânia, que venceu Luxemburgo fora de casa por 2 a 1, lidera o grupo com 4 pontos.

Muito menos difícil está sendo o início das eliminatórias para a França, que depois de vencer a Moldávia por 4 a 1 na sexta-feira, voltou a golear, desta vez a Islândia, por 4 a 1 no Stade de France.

Os Bleus venceram graças à melhor qualidade individual de seus jogadores e aos gols de Samuel Umtiti (12), Olivier Giroud (68), Kylian Mbappé (78) e Antoine Griezmann (84).

Com 35 gols em 89 jogos com a selecção, Giroud ocupa agora sozinho o terceiro lugar entre os maiores artilheiros da seleção francesa de todos os tempos, na frente de David Trezeguet.

O atacante de 32 anos ainda sonha em tirar o segundo lugar do astro Michel Platini, que marcou 41 golos com a camisa da França. Thierry Henry lidera a lista de artilheiros com 51 golos.

Com a vitória sobre a Islândia a França lidera o grupo H, ao lado da Turquia, que goleou a Moldávia por 4 a 0. Turcos e franceses vão se enfrentar em Junho.

E no grupo A, a Inglaterra goleou Montenegro por 5 a 1 apenas três dias depois de dar massacrar a República Tcheca (5-0) e lidera com folga a chave com 6 pontos tendo atrás a Bulgária com 2 pontos, após obter um empate em Kosovo, o segundo consecutivo.

Na vitória inglesa, Marko Vesovic abriu para os montenegrinos (18), mas Michael Keane (30), Ross Barkley (39, 59), Harry Kane (71) e Raheem Sterling (81) garantiram os três pontos para a equipe de Gareth Southgate.

– Resultados da rodada de segunda-feira das eliminatórias para a Eurocopa-2020:

. Grupo A

Kosovo 1 Zeneli (61)

Bulgária 1 Bozhikov (39)

Montenegro 1 Vesovic (17)

Inglaterra 5 Keane (30), Barkley (39, 59), Kane (71), Sterling (81)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inglaterra 6 2 2 0 0 10 1 9

2. Bulgária 2 2 0 2 0 2 2 0

3. Kosovo 1 1 0 1 0 1 1 0

4. Montenegro 1 2 0 1 1 2 6 -4

5. República Tcheca 0 1 0 0 1 0 5 -5

. Grupo B

Luxemburgo 1 Turpel (34)

Ucrânia 2 Tsyhankov (40), Rodrigues (90+3 contra)

Portugal 1 Pereira (42)

Sérvia 1 Tadic (7 de penalti)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Ucrânia 4 2 1 1 0 2 1 1

2. Luxemburgo 3 2 1 0 1 3 3 0

3. Portugal 2 2 0 2 0 1 1 0

4. Sérvia 1 1 0 1 0 1 1 0

5. Lituânia 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Grupo H

Turquia 4 Hasan Ali Kaldirim (24), Tosun (26, 54), Ayhan (70)

Moldávia 0

Andorra 0

Albânia 3 Sadiku (21), Balaj (87), Abrashi (90+6)

França 4 Umtiti (12), Giroud (68), Mbappe (78), Griezmann (84)

Islândia 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. França 6 2 2 0 0 8 1 7

2. Turquia 6 2 2 0 0 6 0 6

3. Albânia 3 2 1 0 1 3 2 1

4. Islândia 3 2 1 0 1 2 4 -2

5. Andorra 0 2 0 0 2 0 5 -5

6. Moldávia 0 2 0 0 2 1 8 -7