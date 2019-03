Filho de Schumacher vai pilotar a Ferrari em testes no Bahrein

Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, pilotará a Ferrari de 2019 nos treinos privados no Bahrein no dia 2 de Abril, e no dia seguinte vai dirigir um carro da equipe Alfa Romeo, anunciaram as duas escuderias.

“Estou mais que feliz”, afirmou o jovem piloto alemão, citado em um comunicado. Os testes são uma “grande experiência”, completou.

Segundo a France Press, Mick Schumacher, que acaba de completar 20 anos, vai estrear na Fórmula 2, a categoria que é considerada a antessala da Fórmula 1, no próximo fim de semana, também no Bahrein.

Ele é membro da Ferrari Driver Academy, a escola de jovens talentos da escuderia italiana, que também fornece os motores para a equipe Alfa Romeo Racing (ex-Sauber). Já pilotou um Fórmula 1 em 2017, num antigo carro de seu pai.

O nome Schumacher está estreitamente ligado ao da Ferrari, pois Michael Schumacher conquistou cinco de seus sete títulos mundiais na F1 com a Scuderia (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004).