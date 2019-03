Festival Internacional de Jazz em Cape Town

O evento de renome mundial ‘Cape Town International Jazz Festival’ acontece já este mês nos dias 29 e 30 de Março, comemorando este ano a sua 20ª edição. O festival terá lugar no Centro de Convenções em Cape Town, com a icónica Table Mountain como pano de fundo, e promete ser um festival fenomenal com artistas de todo o mundo.

Os músicos que farão parte desta edição já foram anunciados, incluindo a vencedora de 10 Grammy Awards e considerada ‘Rainha do Funk’, Chaka Khan (EUA), a premiada pianista de Jazz brasileira Eliane Elias (Brasil), o grupo neo-soul Moonchild (EUA), a primeira girls-band sul-africana The Lady Day Big Band (África do Sul), entre muitos outros. Será ainda feito um tributo ao guitarrista zimbabueano Oliver “Tuku” Mtukudzi, considerado uma lenda musical no Zimbabué e estrela do afro-jazz que faleceu em Janeiro deste ano, aos 66 anos.

De Angola, teremos o artista de Jazz, Ndaka Yo Wini, músico e investigador cultural que fez parte da banda ‘Ngondji’. O músico considerado uma referência no estilo afro-jazz, iniciou a sua carreira em 2011, e lançou no ano passado o seu primeiro álbum ‘Olukwembo’ composto por 11 temas de sua autoria.

Sobre o Cape Town International Jazz Festival:

O Festival Internacional de Jazz da Cidade do Cabo (CTIJF) é o principal evento da principal empresa de gerenciamento e produção de eventos, a Espafrika, que organizou e produziu vários eventos de renome mundial.

Afectuosamente referido como “o maior encontro de África”, o Festival Internacional de Jazz da Cidade do Cabo (CTIJF) é o maior evento musical da África Subsaariana. O festival é famoso por sua linha de artistas locais e internacionais, e actualmente prepara-se para a celebração do seu 20º aniversário.

Este evento produzido orgulhosamente pela África do Sul, é realizado no Centro Internacional de Convenções da Cidade do Cabo (CTICC) todos os anos, no último fim de semana de Março ou no primeiro fim de semana de Abril. O festival tem anualmente 5 palcos com mais de 40 artistas em mais de 2 noites. O festival recebe mais de 37.000 amantes da música durante os dois dias do show.