Deputados britânicos votam emenda que permite maior influência no Brexit

Os deputados britânicos aprovaram nesta segunda-feira uma emenda que permite influenciar no processo do Brexit, em mais uma derrota ao governo de Theresa May, a primeira-ministra do Reino Unido.

A emenda, aprovada por 329 votos contra 302, permite organizar, na quarta-feira, uma série de votações indicativas sobre a forma que o Brexit deve ter: manutenção do mercado único, realização de um novo referendo e anulação da saída da União Europeia (UE).

A votação ocorre num contexto em que May busca soluções para conseguir votar seu acordo de divórcio negociado com Bruxelas, já rejeitado duas vezes pelos deputados.