Chefe do exército argelino pede interdição do Presidente Bouteflika

Pedido surge na sequência da onda de protestos sem precedentes.

Segundo o canal Sic Notícias cita a Agência Lusa, os protestos contra o Presidente que está no poder desde 1999 começaram em fevereiro, depois de Bouteflika ter anunciado que se ia candidatar pela quinta vez à presidência da Argélia.

O Presidente argelino já tinha desistido de se recandidatar, mas quer permanecer no poder até que uma nova Constituição seja aprovada.

Com base na atual, caso Bouteflika seja afastado do poder, o Presidente do Senado sobe provisoriamente ao poder.