Central Ecológica de Laúca operacional no próximo ano

A central ecológica incorporada na Barragem Hidroeléctrica de Laúca entra em operação no primeiro semestre do próximo ano, anunciou domingo um responsável técnico do projecto a peritos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Ministério das Finanças, em Malanje.

O FMI tem um acordo com o Governo para o financiamento parcial das obras das barragens de Laúca e Caculo Cabaça, importantes empreendimentos hidroeléctricos em construção ao longo do rio Cuanza, disse o vice-governador de Malanje Domingos Eduardo numa visita realizada pelos peritos àquela província.

em actualização…