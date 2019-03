BP do MPLA alarga Comité Central

O Bureau Político (BP) do MPLA aprovou hoje, o alargamento do seu Comité Central (CC) e a ampliação numérica dos órgãos intermédios daquele partido, resoluções estas que deverão ser ratificadas pela 7ª sessão Ordinária do CC, a realizar-se na próxima, sexta-feira, em Luanda.

Segundo um comunicado que Jornal de Angola teve acesso a sessão ordinária foi orientada pelo presidente do MPLA, João Lourenço e aprovou também a metodologia geral de preparação e realização do VII congresso extraordinário, a ser convocado brevemente pelo CC.

O comunicado indicou ainda que para preencher a vaga deixada Gabriel Hilifavali, falecido por doença em Fevereiro último, foi aprovada a indicação de Gonçalves Namweya, com base na lista de precedência.

O BP do MPLA informou ainda, cita o comunicado, que foi indicado Hortêncio Nunes Gabriel, para exercer o cargo de segundo-secretário do Comité Provincial do Zaire.

Hoje foi também aprovada a versão do futuro Código de Ética Partidária, instrumento regulador do comportamento e postura dos militantes, quadros e dirigentes do MPLA na sociedade e o relatório anual das actividades de 2018 da Comissão de Disciplina e Auditoria do Comité Central, a serem submetidos à próxima reunião do CC.

Noutra vertente, o Bureau Político adoptou uma informação sobre o estado actual do sector da Energia e Águas no país e as perspectivas que visam concluir os principais projectos estruturantes em curso, que será objecto de reflexão na 7ª Sessão Ordinária do Comité Central, na próxima sexta-feira.