Vulcão na Kamchatka lança cinzas a 5 mil metros de altura

O vulcão Shiveluch, na península russa de Kamchatka, despejou uma coluna de cinzas a uma altura de 5 mil metros acima do nível do mar, informou a unidade de resposta vulcânica Kamchatka (KVERT) citada pela Sputnik.

“Ao meio-dia desta segunda-feira (25 de Março), uma emissão de cinzas do vulcão Shiveluch foi detectada, de acordo com imagens de satélite. A sua altura chegou a 5 mil metros acima do nível do mar”, informou o comunicado do órgão.

O comunicado acrescentou que “a nuvem de cinzas se estendia a sudoeste da montanha”.

Por outro lado, a presença de cinzas não foi registada nas aldeias da região de Kamchatka, ressalta o boletim.

Shiveluch é o vulcão activo ao norte de Kamchatka de 3.283 metros de altura acima do nível do mar.

De acordo com os dados do KVERT, ao intensificar sua actividade em Novembro do ano passado, o vulcão continua a libertar cinzas regularmente e pode em breve começar a entrar em erupção.