Rússia realizará voo de observação sobre EUA esta semana

A Rússia realizará um voo de observação sobre os Estados Unidos no âmbito do Tratado do Céu Aberto entre os dias 25 e 30 de Março, informou nesta segunda-feira um jornal afiliado ao Ministério da Defesa da Rússia.

“Entre os dias 25 e 30 de Março, um grupo russo de inspectores planeia realizar um voo de observação em um avião russo Tu-154M LK-1 sobre os Estados Unidos. O voo terá início na base de Great Falls e terá um alcance máximo de 5.130km “, informou o jornal Krasnaya Zvesda (Red Star) citado pela Sputnik.

Durante o mesmo período, uma equipa de especialistas eslovacos e poloneses realizará um vôo de observação em um avião ucraniano sobre a Rússia e Bielorússia, enquanto observadores russos e bielorrussos sobrevoarão a Polônia. O alcance máximo do voo será de 1.400 quilômetros.

Anteriormente, o chefe interino do Centro Nacional de Redução de Risco Nuclear do Ministério da Defesa da Rússia, Ruslan Shishin, disse que outro vôo de observação sobre o território da Bélgica, Holanda e Luxemburgo estaria previsto no âmbito do Tratado Céu Aberto entre os dias 11 e 15 de Março.