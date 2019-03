Navio da MGA rastreia embarcações piratas

O comandante do Navio Ngola Kiluanje P200 da Marinha de Guerra (MGA), Luís da Silva, ressaltou, esta segunda-feira, que a embarcação naval está equipada com tecnologia para rastrear embarcações piratas que operam na costa angolana.

De acordo com a Angop, o navio Ngola Kiluanje faz parte de um lote de embarcações navais que patrulham a costa marítima angolana, no âmbito da Operação Transparência no Mar, lançada esta segunda-feira pelas autoridades do país.

De acordo com o seu comandante, o navio, de origem romena, está preparado para realizar operações de fiscalização pesqueira, resgate, busca, salvamento, combate a incêndios e à poluição de hidrocarbonetos.

O navio bimotor, com capacidade para 43 tripulantes e 12 eventuais resgatados, já realizou mais de 50 operações até 350 milhas ao nível da costa angolana.

O P200 da MGA está, igualmente, equipado com uma morgue e tem um sistema de comunicação registado na União Internacional das Telecomunicações. O navio Ngola Kiluanje tem autonomia de 35 dias em alto mar.

A “Operação Transparência no mar”, lançada esta segunda-feira, em Luanda, envolve mais de 50 embarcações navais e cinco helicópteros equipados com tecnologia de ponta para neutralizar, em tempo útil, qualquer anomalia criminal na costa angolana.

Em declarações à imprensa, a partir do Centro Nacional de Coordenação e Operação Marítima da Marinha de Guerra Angolana (MGA), o porta-voz da operação, comissário António Bernardo, disse que estão criadas as condições para um combate efectivo à pirataria no mar.

“Estamos empenhados a levar a tranquilidade e ordem no mar. Temos mais de 50 embarcações e cinco meios aéreos para, de forma conjunta e coordenada, detectarmos, em tempo útil, as inconformidades que se verificam no mar e possamos, também, reagir em tempo útil”, vincou.

A “Operação Transparência” foi inicialmente lançada em terra em sete províncias (Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Bié, Uíge e Zaire), tendo progressivamente sido estendida a todo o país.