Mulher degolada por crença em feiticismo na Huíla

Uma mulher de 82 anos de idade foi degolada sábado com uma catana, no município da Chibia, província da Huíla, por um cidadão de 20 anos, que a acusou de feiticeira, avança a Angop.

A informação foi avançada hoje (segunda-feira) à Angop pelo porta-voz da Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, no balanço operativo do fim-de-semana, tendo dito que o crime sucedeu por volta das dez horas da manhã na comuna do Jau, estando o acusado detido.

Segundo, Luís Filipe Zilungo o facto materializou-se quando ambos encontravam-se reunidos a tratar de questões de feitiçaria, onde a vítima foi acusada de ser responsável pelas desgraças que se abatiam sobre a família.

O jovem desferiu de seguida dois golpes fatais que arrancaram a cabeça da vítima, diante de outros elementos da família.

Um outro homicídio, disse a fonte, foi registado no mesmo período no bairro da Mitcha, arredores do Lubango, vitimando um cidadão de 35 anos, esfaqueado por meliantes ainda em fuga, quando sofria assalto na via pública por volta das 22 horas.

Ao todo foram registados 29 crimes diversos, mais sete ao igual período anterior, tendo sido esclarecido 23 casos que resultaram em igual número de detidos, ocorridos nos municípios do Lubango, Chibia, Matala, Caconda, Cacula, Chicomba, Humpata e Gambos.