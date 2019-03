Ministério da Defesa da Rússia: Três militares russos foram mortos por terroristas na Síria

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta segunda-feira que a gangue armada envolvida no ataque aos militares russos foi eliminada.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, três soldados russos desapareceram depois de realizar uma missão humanitária na província síria de Deir-Ez Zor no final de Fevereiro.

“No final de Fevereiro, três militares russos foram emboscados por um grupo de militantes enquanto voltavam de carro após a entrega de ajuda humanitária a um dos assentamentos na província de Deir ez-Zor durante o dia. Os militares russos desapareceram depois de um confronto. “Como resultado de uma série de medidas especiais, os militantes responsáveis ​​pelo ataque ao veículo [dos militares] foram identificados e as mortes de três militares russos em combate no final de Fevereiro foram confirmadas”, disse a declaração do Ministério da Defesa da Rússia.

Os militares russos realizam operações humanitárias regulares em toda a Síria e ajudam Damasco com o retorno dos refugiados. Quando a guerra civil no país ainda estava em sua fase mais activa, a Rússia também estava auxiliando autoridades sírias na resolução do conflito armado, por meio de apoio militar às forças do governo.

Depois de recuperar a maioria dos territórios apreendidos por terroristas, o governo sírio está agora focado na criação de condições favoráveis ​​para a repatriação de refugiados. Moscovo está ajudando Damasco nesse processo, além de fornecer ajuda humanitária a civis e garantir o cessar-fogo.

A Síria está envolvida em uma guerra civil desde 2011, com as forças do governo combatendo numerosas facções de oposição e grupos terroristas. O conflito agravou significativamente a situação humanitária na República Árabe e obrigou milhões de pessoas a deixarem o país.