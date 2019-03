Mbanza Kongo sem combustível há cinco dias

A cidade de Mbanza Kongo, capital da província do Zaire, vive há cinco dias, uma gritante falta de combustíveis situação que está a criar sérios constrangimentos na circulação de automóveis.

Viaturas imobilizadas na via pública, bombas de combustíveis às moscas, pessoas a percorrem longas distâncias a pé e o preço de táxi alterado de 100 para 250 Kwanzas é o cenário que se vive nos últimos dias nesta capital do antigo Reino do Kongo, tudo por falta de derivados de petróleo, principalmente o gasóleo e a gasolina.

Muitos taxistas e moto-taxistas que estão a adquirir o combustível (gasolina) no mercado informal a preço de 500 Kwanzas o litro, estão a encurtar as rotas, complicando ainda mais a vida dos cidadãos.

Desde o princípio deste mês de Março que a cidade de Mbanza Kongo regista uma acentuada escassez de gasóleo e gasolina, situação que viu-se agravada nos últimos cinco dias com a roptura total deste produto.

A palavra tónica que se ouve nos dias que correm nesta parcela do território nacional é a falta de combustível na cidade. Todos os dias, logo pela manhã cedo, assiste-se um aglomerado de passageiros em paragens de táxi.

Automobilistas entrevistados hoje pela Angop, mostraram-se preocupados com a situação e questionam-se pela morosidade que se assiste para restabelecer a situação o mais depressa possível.

“Não entendemos em concreto o que se passa. Desde o princípio deste mês que a cidade não recebe quantidades suficientes de combustíveis e a situação continua na mesma”, desabafou o automobilista João Katendi.

Para Sampaio José, automobilistas, a falta de combustível provocou a subida do preço de corrida, pois muitas viaturas deixaram de exercer a actividade de táxi.

“Acompanhamos, há dias, que situação semelhante viveu-se em Luanda, mas foi rapidamente resolvida. A mesma não acontece com a nossa cidade que já vive esse problema desde o princípio do mês”, referiu.

A Angop tentou sem sucessos contactar os gerentes das duas bombas (Sonangol e Pumangol) para informações adicionais.