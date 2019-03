Israel bombardeia Gaza em resposta a “rocket”

O Exército israelita lançou uma campanha de bombardeamentos sobre a Faixa de Gaza, em represália contra o disparo de um “rocket” que fez sete feridos na noite de domingo para segunda-feira a norte de Telavive.

Este novo recrudescimento das tensões no conflito israelo-palestiniano levou o secretário-geral da ONU, António Guterres, a exprimir “grande preocupação” e apelar a todos os envolvidos que exerçam um máximo de contenção.

Israel acusou o Hamas de estar por trás do disparo do “rocket”, afirmando que veio de uma posição ocupada por combatentes do movimento palestiniano no sul da Faixa de Gaza. O Hamas negou qualquer responsabilidade no lançamento do projétil.

O Exército hebraico anunciou o fecho dos pontos de passagem entre o território israelita e o enclave palestiniano, reforçando posições militares e bloqueando também as estradas à volta de Gaza.