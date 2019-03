Israel acusa Faixa de Gaza de mais um ataque aéreo

O Exército israelita informou nesta segunda-feira que as sirenes usadas para alertar sobre um possível ataque aéreo foram ouvidas na região densamente povoada e central do país.

“Sirenes antiaéreas soaram no centro de Israel”, informaram as Forças de Defesa de Israel no Twitter citadas pela Sputnik.

As sirenes foram ouvidas nas áreas ao norte de Tel Aviv, após ataque de mísseis originado na Faixa de Gaza.

Minutos depois do alerta militares e polícias israelitas relataram que um míssil atingiu uma residência ao norte de Tel Aviv. As autoridades locais relataram que pelo menos seis pessoas foram feridas pelo ataque.

“A polícia foi alertada sobre um ataque de míssil contra moshav Mishmeret. O foguete atingiu uma casa, provocando um incêndio”, informou o comunicado.

Israel tem activado os seus sistemas de defesa antimísseis diversas vezes este mês em função dos lançamentos de mísseis da Faixa de Gaza. Na primeira semana de Março, aviões israelitas realizaram ataques aéreos contra vários alvos em Gaza depois das sirenes de ataque aéreo terem sido activadas na região sul de Israel, na fronteira com a Faixa de Gaza.

As tensões entre israelitas e palestinos nos arredores da fronteira de Gaza aumentaram desde Março, início da Grande Marcha de Retorno. Além disso, a situação na fronteira de Gaza escalou após a contínua troca de ataques aéreos entre palestinos e israelitas.