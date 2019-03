Hungria surpreende e bate Croácia em Budapeste

A Croácia até esteve a vencer, mas acabou por falhar a liderança isolada do Grupo E no apuramento para o Euro-2020, perdendo por 2-1 com a Hungria.

Quando Rebic marcou, aos 13 minutos, esperava-se uma deslocação mais folgada por parte dos croatas, de Modric. No entanto, a Hungria venceu, pela segunda vez na sua história, a seleção dos balcãs, que assim falhou na segunda jornada a hipótese de ser líder isolada a caminho do Euro2020.

A seleção magiar deu a volta ao marcador com golos de Szalai, aos 34′, e Patkai, aos 76 minutos de jogo.

No Grupo E, Eslováquia, País de Gales, Hungria e Croácia somam três pontos. O Azerbaijão ainda está sem pontuar.